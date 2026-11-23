De gemeenten Rucphen en Zundert hebben samen het startsein gegeven voor de uitbreiding van het stroomnet. Op het kruispunt tussen beide gemeenten wordt een ondergrondse boring uitgevoerd. Hiermee worden nieuwe kabels en leidingen aangelegd zonder dat de weg open hoeft. Dit moet zorgen voor meer capaciteit en minder overlast.

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Het stroomnet in Nederland zit vol, waardoor uitbreiding noodzakelijk is. De gemeenten Rucphen en Zundert werken samen om dit probleem aan te pakken. Op het kruispunt van de Vorenseindseweg en Commandoweg is begonnen met een ondergrondse boring. Deze techniek maakt het mogelijk om kabels en leidingen aan te leggen zonder dat de weg volledig opengebroken hoeft te worden.

De werkzaamheden zijn gestart met een officiële handeling door de wethouders Wesley Tack-van Hoof van Rucphen en Maikel Voeten van Zundert. Zij gaven gezamenlijk het startsein voor de aanleg. De gekozen aanpak moet de snelheid van de werkzaamheden verhogen en de overlast voor omwonenden en weggebruikers beperken.

Techniek versnelt aanleg

De ondergrondse boring wordt uitgevoerd door een aannemer. Deze methode zorgt ervoor dat er ruimte ontstaat voor nieuwe en zwaardere elektriciteitskabels, zonder dat het wegdek volledig verwijderd hoeft te worden. Dit is belangrijk voor het verbeteren van de energievoorziening in de regio.

Naast de samenwerking tussen de gemeenten speelt ook de coördinatie met netbeheerders en andere overheden een grote rol. Door samen te werken kunnen de benodigde kabels en leidingen worden aangelegd, en kan het stroomnet beter voorbereid worden op toekomstige energiebehoeften.

Voorbereiding op de toekomst

De uitbreiding van het stroomnet is een belangrijke stap om de regio klaar te maken voor de toekomst. Nieuwe en zwaardere kabels zorgen voor meer capaciteit en een stabielere stroomvoorziening. Dit is niet alleen van belang voor Rucphen en Zundert, maar ook voor omliggende gemeenten.