Op vrijdag 4 december organiseert Natuurbegraafplaats Schoorsveld een gratis online webinar over het urnnatuurgraf. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd hoe een asbestemming op een natuurbegraafplaats werkt.

Gevonden voor jou

Een urnnatuurgraf biedt een blijvende rustplek in de natuur voor de as van een dierbare. Het webinar van Schoorsveld is bedoeld om mensen meer inzicht te geven in deze bijzondere manier van asbestemming.

Tijdens de digitale bijeenkomst wordt stap voor stap uitgelegd wat een urnnatuurgraf is en hoe het proces verloopt. Medewerkers van Schoorsveld beantwoorden veelgestelde vragen en leggen alles rustig uit. Deelnemers kunnen via een chatfunctie direct hun eigen vragen stellen.

Online en eenvoudig

Het webinar vindt plaats op vrijdag 4 december, begint om 10.30 uur en duurt maximaal een uur. Deelnemen kan via een computer, laptop of tablet. Er is geen speciaal programma nodig: je opent de uitzending eenvoudig via je internetbrowser, zoals Chrome, Edge of Safari.

De bijeenkomst is gratis en vooraf aanmelden is mogelijk via de website van Natuurbegraafplaats Schoorsveld.