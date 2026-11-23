Twee meisjes zijn maandagmiddag lichtgewond geraakt bij een val met een elektrische bromfiets in Kaatsheuvel. Ze gingen onderuit in een bocht op de Eftelingstraat, bij de kruising naast attractie Fata Morgana.

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De EHBO van de Efteling verleende eerste hulp. Daarna werden de meisjes nagekeken door ambulancepersoneel. Ze hadden lichte verwondingen en hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Zij zijn bij de Efteling opgehaald door hun ouders.

Het is niet bekend waardoor de meisjes ten val kwamen. De beschadigde elektrische bromfiets is tijdelijk op het terrein van de Efteling gezet. De ouders halen de bromfiets later op. Beveiligingsmedewerkers en verkeersregelaars van de Efteling regelden het verkeer. Het ongeluk veroorzaakte daardoor geen opstopping. Rond kwart over zes was de straat weer helemaal vrij.