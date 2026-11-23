Veertien speelsters van PSV Vrouwen zijn opgeroepen voor hun nationale teams. Onder hen is Josefine Funch, die voor het eerst bij Denemarken mag aansluiten. De wedstrijden vinden plaats tussen 28 november en 5 december.

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De interlandperiode betekent dat veel PSV-speelsters hun club tijdelijk verlaten om voor hun land uit te komen. Een opvallende naam is Josefine Funch, die voor het eerst is geselecteerd voor Denemarken. Samen met Sara Thrige speelt zij op zaterdag 5 december een oefenwedstrijd tegen Zambia.

Oranje en Jong Oranje

Liz Rijsbergen vertegenwoordigt PSV in het Nederlands elftal. De OranjeLeeuwinnen spelen twee WK-kwalificatiewedstrijden tegen Slovenië op dinsdag 1 december en zaterdag 5 december. Voor Jong Oranje zijn Emma Frijns, Robine Lacroix en Maud Rutgers geselecteerd. Zij nemen deel aan het 10-Landentoernooi met wedstrijden tegen Zweden op maandag 30 november en België op vrijdag 4 december. De wedstrijd tegen Zweden vindt plaats op PSV’s eigen terrein, het TenCate Stadion De Herdgang.

Oranje O19

Vier PSV-speelsters zijn opgeroepen voor Oranje O19: Aymee Altena, Maxime Hoogeveen, Rosalie Renfurm en Benthe Schippers. Zij spelen EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen, Slovenië en Duitsland op respectievelijk zaterdag 28 november, dinsdag 1 december en vrijdag 4 december. Alle wedstrijden worden gespeeld in het Jan Louwers Stadion in Eindhoven.

België en Zweden

Drie speelsters melden zich bij België: Lore Jacobs, Janice Cayman en Nicky Evrard. Zij spelen op dinsdag 1 december een oefenwedstrijd tegen Zuid-Korea. Roos Huitzing vertegenwoordigt Zweden O19 en speelt tegen Turkije, Finland en Portugal op 29 november, 2 december en 5 december.