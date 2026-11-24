In Uden is sinds vanochtend rond acht uur een stroomstoring gaande. De netbeheerder is bezig met herstel en verwacht dat de storing rond één uur vanmiddag is opgelost.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5403 in Uden, dat onderdeel is van de gemeente Maashorst. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de stroomkabels in de regio, werkt op dit moment aan een oplossing. De oorzaak van de storing is nog onduidelijk.