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Stroomstoring treft Nieuwkuijk en Haarsteeg: minder dan 100 adressen
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De stroomstoring in Nieuwkuijk en Haarsteeg is opgelost. Minder dan 100 adressen zaten sinds vanochtend zonder stroom. De storing begon om half tien en eindigde om één minuut over tien.
De oorzaak van de storing in de gemeente Heusden is nog niet bekend. De netbeheerder onderzoekt momenteel wat er precies is gebeurd.
De getroffen postcodegebieden waren een deel van 5253 en 5254. De storing duurde in totaal 27 minuten.
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