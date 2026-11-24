Vrijdag 20 november zijn 44 gouden echtparen samengekomen in de Muzenval in Eersel.

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De bijeenkomst was bedoeld voor alle paren uit de gemeente Eersel die in 2026 hun vijftigjarig huwelijksjubileum vierden. In totaal waren er 72 echtparen uitgenodigd, waarvan 44 aanwezig waren.

Herinneringen aan 1976

Tijdens de bijeenkomst stond het jaar 1976 centraal. De burgemeester sprak over herinneringen uit die tijd, ondersteund door foto’s en muziek uit dat jaar. Voor veel aanwezigen was het een kans om oude bekenden te ontmoeten.

Andere jubilea

Naast de gouden paren zijn er in 2026 ook 28 diamanten echtparen, die zestig jaar getrouwd zijn, en tien briljanten paren, met een huwelijk van 65 jaar. Zij werden eveneens gefeliciteerd door de gemeente.