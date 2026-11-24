Leerlingen van het Rythovius College in Eersel hebben creatieve ideeën bedacht om de levenscyclus van alledaagse producten duurzamer te maken. Tijdens het project ‘De duurzame levensreis van een product’ onderzochten zij de impact van bijvoorbeeld een mobiele telefoon, spijkerbroek en handzeep. Hun oplossingen werden gepresenteerd aan een jury.

Gevonden voor jou

Derdejaars havo-leerlingen van het Rythovius College in Eersel hebben zich verdiept in de levenscyclus van verschillende producten. Ze onderzochten hoe grondstoffen worden gewonnen, producten worden geproduceerd, gebruikt en uiteindelijk gerecycled. Het project werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Eersel, met ondersteuning van adviesbureau De Bries.

De leerlingen kregen ook een kijkje achter de schermen bij afvalverwerkingsbedrijven in Eindhoven. Bij Van Happen Containers en Mirec B.V. zagen zij hoe recycling in de praktijk werkt en deden zij inspiratie op voor hun eigen duurzame ideeën. Dit bezoek was onderdeel van het project om bewustwording te vergroten en innovatieve oplossingen te stimuleren.

Winnende ideeën

Tijdens een pitchronde presenteerden de leerlingen hun ideeën aan elkaar. Vier groepen gingen door naar de finale, waar zij hun plannen aan een jury mochten uitleggen. Het winnende team, bestaande uit Ihlya, Daantje en Sam, bedacht verbeteringen voor de productie van handzeep. Zo stelden zij voor om regenwater te gebruiken in plaats van drinkwater en plastic handpompjes te vervangen door duurzamere materialen zoals glas en metaal.

Bewustwording en creativiteit

Het project liet zien dat jongeren met nieuwsgierigheid en creativiteit een verschil kunnen maken. Volgens de gemeente Eersel begint duurzaamheid met bewustwording, maar groeit het vooral door het bedenken van praktische oplossingen. De samenwerking tussen het Rythovius College, De Bries en de gemeente heeft geleid tot ideeën die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzamere toekomst.

Het project is een voorbeeld van hoe jongeren betrokken kunnen worden bij maatschappelijke vraagstukken. De leerlingen hebben niet alleen geleerd over de impact van producten op het milieu, maar ook hoe zij zelf een positieve verandering kunnen realiseren.