De gemeenteraad van Boxtel houdt op dinsdag 1 december een In-gespreksavond. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en is toegankelijk vanaf half acht ’s avonds.

Gevonden voor jou

Tijdens de In-gespreksavond worden onderwerpen besproken die later deze maand op de agenda staan van de oordeel- en besluitvormende raadsvergadering. Het gaat onder meer om het TAM-omgevingsplan Moorwijk, het bestemmingsplan voor het GreenTech Park Brabant en het programma Natuur, Landschap en Biodiversiteit in Boxtel.

Ook het beheerplan voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed tussen 2027 en 2036 komt aan bod. Daarnaast wordt gesproken over een aanpassing van de grens van de bebouwde kom bij rotonde De Vorst.

Werkwijze

De avond bestaat uit drie onderdelen. Eerst zijn er korte presentaties om onderwerpen te verduidelijken. Daarna volgt een informatiemarkt, waar raadsleden en anderen technische vragen kunnen stellen. Tot slot gaan raadsleden, de wethouder en eventuele insprekers met elkaar in gesprek aan de gesprekstafel.

De bijeenkomst is bedoeld voor raads- en steunfractieleden, maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Aanmelden is niet nodig, behalve voor wie gebruik wil maken van het spreekrecht. Hiervoor moet je je uiterlijk maandag 30 november voor half acht ’s avonds aanmelden via e-mail.