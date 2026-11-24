De stroomstoring in Helmond, die vanochtend begon, is door de netbeheerder ingetrokken. Het is niet duidelijk of en wanneer de storing is opgelost.

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De storing begon vanochtend om elf uur en trof een deel van postcodegebied 5705. Het aantal getroffen adressen is niet bekendgemaakt.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van de stroomkabels in de regio, heeft de melding van zijn website gehaald. Meer informatie over de situatie is op dit moment niet beschikbaar.