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Stroomstoring treft Lith: minder dan 1000 adressen zonder stroom
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De stroomstoring in Lith is opgelost. Minder dan 1000 adressen zaten sinds vanochtend elf uur zonder stroom. De storing eindigde om twee minuten over twaalf.
De storing trof een deel van postcodegebied 5397, binnen de gemeente Oss. De oorzaak van de stroomuitval is nog niet bekend. De netbeheerder onderzoekt wat er precies misging.
De storing begon om acht minuten over elf en had oorspronkelijk een verwachte eindtijd van kwart over één. Gelukkig konden de monteurs het probleem eerder verhelpen.
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