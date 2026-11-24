De gemeente Gilze en Rijen heeft een standplaatsvergunning verleend aan Goudtour. De vergunning geldt van 23 november 2026 tot 23 november 2027 op drie locaties in de gemeente.

Gevonden voor jou

Goudtour mag op maandagen staan op het Burgemeester Sweensplein in Rijen van negen tot tien uur 's ochtends, op het Steenakkerplein in Gilze van één tot twee uur 's middags, en op de parkeerplaats aan de Schoolstraat in Molenschot van kwart over twee tot kwart over drie 's middags.