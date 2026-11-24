De gemeente Drimmelen organiseert op zaterdag 9 januari 2027 een nieuwjaarsbijeenkomst bij het Dongemond College in Made. Inwoners kunnen elkaar daar een gelukkig nieuwjaar wensen en kennismaken met lokale verenigingen en initiatieven. Burgemeester Boy Scholtze houdt om elf uur een nieuwjaarstoespraak. Ook zijn er activiteiten voor kinderen.

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De nieuwjaarsbijeenkomst in Made is een traditie geworden binnen de gemeente Drimmelen. Dit jaar vindt het evenement plaats van tien uur ’s ochtends tot één uur ’s middags in het Dongemond College aan de Kempsstraat. Volgens de gemeente is het een ideale gelegenheid om dorpsgenoten te ontmoeten en meer te leren over het bruisende verenigingsleven.

Naast de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Scholtze is er een winterfair waar lokale clubs, verenigingen en vrijwilligersorganisaties zich presenteren. Nieuwe inwoners worden door de gemeente extra uitgenodigd om langs te komen en kennis te maken met de verschillende initiatieven.

Activiteiten voor jong en oud

Tijdens het evenement zijn er ook speciale activiteiten voor kinderen. De gemeente nodigt alle inwoners uit om samen het nieuwe jaar te beginnen en te proosten op een mooie toekomst. Het evenement is bedoeld voor iedereen uit de dorpen die deel uitmaken van de gemeente Drimmelen.

Organisaties die willen deelnemen aan de winterfair kunnen zich aanmelden tot en met zondag 29 november 2026. Na aanmelding ontvangen zij verdere informatie over deelname en inschrijving.