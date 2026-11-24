De veiligheid op Sportpark Den Dries in Valkenswaard is onderzocht. Uit een enquête blijkt dat de meeste bezoekers zich veilig voelen, maar er zijn ook aandachtspunten. Op zaterdag 28 november kunnen bezoekers hun ervaringen delen tijdens ‘Koffie met een agent’.

Gevonden voor jou

Sportpark Den Dries in Valkenswaard is een plek waar veel mensen samenkomen om te sporten, bewegen en elkaar te ontmoeten. De gemeente, de verenigingen en de politie willen dat bezoekers zich er veilig voelen. Daarom is onderzoek gedaan naar de veiligheid op het sportpark.

Uit de enquête blijkt dat bijna twee op de drie bezoekers zich nergens onveilig voelen. Veiligheid krijgt gemiddeld een score van 3,6 op een schaal van 1 tot 5. Het sportpark wordt ook vaak omschreven als schoon, goed onderhouden en aantrekkelijk.

Aandachtspunten

Toch zijn er punten die aandacht vragen. Sommige bezoekers ervaren overlast van groepen jongeren. Daarnaast worden donkere plekken genoemd, vooral op de routes tussen parkeerplaatsen en verenigingen. Ook het verkeer zorgt bij sommige mensen voor een gevoel van onveiligheid. Verder is er behoefte aan meer zichtbaar toezicht op het sportpark.

Koffie met een agent

Om meer te horen over persoonlijke ervaringen en suggesties, organiseert de gemeente samen met de politie ‘Koffie met een agent’. Dit vindt plaats op zaterdag 28 november van negen uur tot twaalf uur ’s ochtends bij De Wedert op het sportpark.

Bezoekers van het sportpark kunnen tijdens deze bijeenkomst hun ideeën delen om de veiligheid te verbeteren. Ook is er ruimte om ervaringen over specifieke plekken of situaties te bespreken.