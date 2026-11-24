In Lage Zwaluwe zijn sinds vanochtend minder dan 25 adressen getroffen door een stroomstoring. De storing begon rond elf uur en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond drie uur vanmiddag is opgelost.

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De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen in de regio, onderzoekt wat er aan de hand is.

De getroffen adressen liggen in een deel van postcodegebied 4926. Monteurs zijn op dit moment bezig om de stroomvoorziening te herstellen.