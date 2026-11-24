Drie politieke fracties hebben vragen gesteld over verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Heeze. Ze maken zich zorgen over de situatie in De Bulders, het onverharde fietspad langs het spoor en het zandpad richting Heezerenbosch.

Gevonden voor jou

Tijdens het rondetafelgesprek op maandag 30 november worden zorgen over verkeerssituaties in Heeze besproken. De fracties PRO Heeze-Leende, VVD en Partij Voor Oud en Jong (PVOJ) hebben vragen voorbereid voor het college van burgemeester en wethouders.

Problemen bij De Bulders

PRO Heeze-Leende wijst op een groot gat in het wegdek bij de toegang tot De Bulders. Dit gat zorgt volgens de partij al een jaar voor gevaarlijke situaties, vooral in het donker. De fractie wil weten wanneer het gat wordt gerepareerd en hoe de gemeente toezicht houdt op de toegangswegen tijdens de bouw van de wijk.

Daarnaast maakt de partij zich zorgen over de bereikbaarheid van De Bulders. De wijk heeft momenteel slechts één toegangsweg. PRO vraagt naar plannen voor een tweede toegangsroute, zodat hulpdiensten de wijk kunnen bereiken als de huidige weg geblokkeerd raakt.

Fiets- en wandelpaden slecht begaanbaar

De VVD vraagt aandacht voor het onverharde pad langs het spoor tussen de Schoolstraat en de Nieuwe Hoeven. Dit pad wordt door veel inwoners gebruikt, maar is bij regenval moeilijk begaanbaar. De partij wil weten of het pad verhard kan worden, zoals bij een vergelijkbare route langs het spoor al is gebeurd.

PVOJ richt zich op het zandpad richting Heezerenbosch. Dit pad staat volgens de fractie vaak maandenlang onder water, waardoor het nauwelijks te gebruiken is. Ze stellen voor om een afwateringssloot aan te leggen en vragen hoeveel geld de gemeente de afgelopen jaren aan herstel heeft uitgegeven.

De vragen worden tijdens het vragenhalfuurtje op maandag 30 november besproken. Het college zal dan reageren op de zorgen en voorstellen van de fracties.