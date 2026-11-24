Advertentie
De temperaturen dalen en dat zorgt op meerdere plekken voor problemen
• Aangepast
De lage temperaturen zorgen op verschillende plekken in Brabant voor problemen. Bij de ANWB is het druk met meldingen van automobilisten die door de kou met pech stranden. Maar vooral voor mensen zonder dak boven hun hoofd zijn de winterse temperaturen een probleem. In Oss is de daklozenopvang zo vol dat er voor achttien mensen geen plek is. Medewerkers sliepen daarom zelf een nacht buiten om geld op te halen voor speciale pakken die daklozen tegen de kou beschermen.
Meer zien van Brabant Vandaag?
Brabant Vandaag is dagelijks te zien om 17.30 uur op Omroep Brabant.
De volledige uitzendingen zijn gratis en zonder account te zien op videodienst Brabant+.
Hier lees je alle verhalen uit Brabant Vandaag.
Advertentie
Advertentie