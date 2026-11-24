De lage temperaturen zorgen op verschillende plekken in Brabant voor problemen. Bij de ANWB is het druk met meldingen van automobilisten die door de kou met pech stranden. Maar vooral voor mensen zonder dak boven hun hoofd zijn de winterse temperaturen een probleem. In Oss is de daklozenopvang zo vol dat er voor achttien mensen geen plek is. Medewerkers sliepen daarom zelf een nacht buiten om geld op te halen voor speciale pakken die daklozen tegen de kou beschermen.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet