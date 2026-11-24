Bij de explosie aan de Tarwekamp in Den Haag kwamen bijna twee jaar geleden zes mensen om het leven. Vandaag was een belangrijke dag in de rechtszaak tegen de vier verdachten, onder wie drie mannen uit Roosendaal en Oosterhout. Het Openbaar Ministerie kwam met de strafeisen voor de dodelijke aanslag, die volgens justitie gericht was op een bruidsmodezaak. Maar het was nog even spannend of de zitting vandaag wel door kon gaan.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet