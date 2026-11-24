Advertentie
Strafeisen in zaak Tarwekamp: dit gebeurde vandaag in de rechtbank
• Aangepast
Bij de explosie aan de Tarwekamp in Den Haag kwamen bijna twee jaar geleden zes mensen om het leven. Vandaag was een belangrijke dag in de rechtszaak tegen de vier verdachten, onder wie drie mannen uit Roosendaal en Oosterhout. Het Openbaar Ministerie kwam met de strafeisen voor de dodelijke aanslag, die volgens justitie gericht was op een bruidsmodezaak. Maar het was nog even spannend of de zitting vandaag wel door kon gaan.
Meer zien van Brabant Vandaag?
Brabant Vandaag is dagelijks te zien om 17.30 uur op Omroep Brabant.
De volledige uitzendingen zijn gratis en zonder account te zien op videodienst Brabant+.
Hier lees je alle verhalen uit Brabant Vandaag.
Advertentie
Advertentie