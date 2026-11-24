Het Openbaar Ministerie wil dat moordkoppel Bill C. en Sharona de J. veel langer de gevangenis in gaat. Tijdens het hoger beroep in Den Bosch werd dinsdag levenslang geëist tegen Bill en dertig jaar cel tegen Sharona. Het stel uit Rosmalen werd in 2023 al veroordeeld voor de moorden op twee mannen in Lieshout en Amsterdam, onder wie oud-Vlisco-topman Willem van der Willigen. De moorden vonden plaats in 2021. De twee gingen in hoger beroep in de hoop op een lagere straf, maar justitie wil juist dat ze zwaarder worden bestraft.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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