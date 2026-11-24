TenneT begint met de voorbereidingen voor vijf nieuwe hoogspanningsmasten in het buitengebied van Waspik, gemeente Waalwijk. Deze masten maken deel uit van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg.

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De uitbreiding van het elektriciteitsnet is nodig vanwege de groeiende vraag naar stroom. TenneT werkt aan een sterker netwerk om duurzaam opgewekte energie, zoals zonne- en windenergie, betrouwbaar te kunnen vervoeren. Ook in Waalwijk is deze versterking belangrijk voor nieuwe woningen, bedrijven en verdere verduurzaming.

De komende tijd worden werkterreinen ingericht en funderingen aangelegd voor de hoogspanningsmasten. Omwonenden zijn hierover geïnformeerd en kunnen meer bouwverkeer verwachten. Dit bouwverkeer rijdt via een vaste route vanaf de N260 naar de werklocaties. Er zijn geen wegafsluitingen gepland.

De nieuwe masten zijn onderdeel van een bredere hoogspanningsverbinding die loopt van Rilland naar Tilburg. Met deze uitbreiding wil TenneT het elektriciteitsnet klaar maken voor de toekomst.