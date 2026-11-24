De gemeente Den Bosch strooit preventief tegen gladheid op wegen en fietspaden. Hoofdwegen, busroutes en veelgebruikte fietspaden krijgen voorrang.

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De winterperiode brengt risico’s op gladheid door sneeuw, ijzel en bevriezing. In Den Bosch wordt preventief gestrooid zodra de voorspellingen een grote kans op gladheid aangeven. Dit gebeurt voordat het glad wordt. Tijdens sneeuw en ijzel wordt er continu gestrooid, dag en nacht.

Bij het strooien staan de veiligheid van weggebruikers en een goede doorstroming van het verkeer centraal. Daarnaast houdt de gemeente rekening met het milieu. De belangrijkste routes krijgen voorrang, zoals hoofdwegen, busroutes, doorgaande wegen en aanrijroutes voor hulpdiensten.

Routes in Den Bosch

Naast de hoofdwegen worden ook veelgebruikte fietspaden en voetgangersgebieden gestrooid. Het gaat om acht autoroutes, negen fietsroutes en één voetgangersroute. Deze zijn zo gekozen dat bewoners binnen ongeveer 300 meter een gestrooide route kunnen bereiken.

Het voetgangersgebied tussen de binnenstad en het station wordt ook meegenomen, evenals andere belangrijke verbindingen. Hiermee wil de gemeente de veiligheid en bereikbaarheid waarborgen.