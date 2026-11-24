De gemeente Boxtel start een onderzoek naar verblijfsrecreatie. Het doel is om beter te begrijpen wat bezoekers zoeken tijdens hun verblijf en hoe de vraag naar overnachtingen zich ontwikkelt. De resultaten moeten kansen bieden om het toeristische aanbod in de gemeente verder te versterken. Het onderzoek wordt in het eerste kwartaal van 2027 afgerond.

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Boxtel trekt jaarlijks veel recreanten en toeristen door natuurgebieden zoals de Kampina en De Geelders, en een rijk cultuurhistorisch landschap. De gemeente wil nu meer inzicht krijgen in de wensen van bezoekers en de mogelijkheden voor toeristisch verblijf, zoals campings, hotels, bed & breakfasts en vakantiehuizen.

Het onderzoek sluit aan bij het Coalitieakkoord en de Visie Bezoekerseconomie van Boxtel. Hierin is de ambitie uitgesproken om de bezoekerseconomie te versterken en ruimte te bieden aan initiatieven die bijdragen aan een toekomstbestendig recreatief aanbod. Ook wordt gekeken naar hoe ondernemers hun bestaande aanbod kunnen uitbreiden of verbeteren.

Wat wordt onderzocht?

Het huidige aanbod van verblijfsaccommodaties wordt in kaart gebracht. Daarnaast onderzoekt de gemeente welke doelgroepen Boxtel aantrekt, wat hun wensen zijn en hoe de vraag naar overnachtingen zich ontwikkelt. Ook wordt gekeken naar nieuwe verblijfsconcepten en andere vormen van recreatief verblijf die aansluiten bij het karakter van Boxtel.

Bij het onderzoek wordt rekening gehouden met natuur, landschap en ruimtelijke kaders. Ondernemers krijgen hierdoor inzicht in de markt, wat hen kan helpen bij investeringen, kwaliteitsverbetering en uitbreiding van hun aanbod.

Hoe verloopt het onderzoek?

Ondernemers uit de verblijfsrecreatie worden actief betrokken bij het onderzoek. Zij kunnen een online vragenlijst invullen en er worden mogelijk verdiepende gesprekken gevoerd. Ook agrarische ondernemers worden gevraagd naar hun ideeën en ervaringen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd en de resultaten worden verwerkt in het Omgevingsprogramma Toerisme, Recreatie, Erfgoed, Cultuur en Kunst.

De resultaten van het onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2027 verwacht. Ondernemers die deelnemen ontvangen een terugkoppeling van de resultaten.