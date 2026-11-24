Advertentie
De Toppers krijgen nieuwe gezichten, maar wie zijn onze Brabantse Toppers?
• Aangepast
De nieuwe samenstelling van de Toppers is bekend en daarmee is er een einde gekomen aan wekenlang speculeren. Maar waarom zouden alleen de landelijke artiesten samen een groot feest mogen geven? Brabant heeft tenslotte ook genoeg zangers en zangeressen die een stadion op z'n kop kunnen zetten. Daarom vroegen wij aan Brabanders wie er volgens hen in de Brabantse Toppers moeten zitten. En dat levert een mooi gezelschap op.
Meer zien van Brabant Vandaag?
Brabant Vandaag is dagelijks te zien om 17.30 uur op Omroep Brabant.
De volledige uitzendingen zijn gratis en zonder account te zien op videodienst Brabant+.
Hier lees je alle verhalen uit Brabant Vandaag.
Advertentie
Advertentie