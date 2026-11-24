De nieuwe samenstelling van de Toppers is bekend en daarmee is er een einde gekomen aan wekenlang speculeren. Maar waarom zouden alleen de landelijke artiesten samen een groot feest mogen geven? Brabant heeft tenslotte ook genoeg zangers en zangeressen die een stadion op z'n kop kunnen zetten. Daarom vroegen wij aan Brabanders wie er volgens hen in de Brabantse Toppers moeten zitten. En dat levert een mooi gezelschap op.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet