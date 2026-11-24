Gemeente Oss heeft Ballast Nedam geselecteerd als ontwikkelpartner voor de nieuwe woonwijk Het Brand. In 2027 werken de gemeente, BrabantWonen en Ballast Nedam samen aan een plan voor de wijk, waar ongeveer 850 woningen komen. Het Brand wordt onderdeel van de gebiedsontwikkeling Amsteleind. De bouw staat gepland voor 2028.

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De nieuwe woonwijk Het Brand, voorheen bekend als Amsteleind Noord, krijgt een groene inrichting en een dorps karakter. Het plan omvat ongeveer 850 woningen, twee scholen, een multifunctionele accommodatie en kleinschalige voorzieningen. De woningen variëren van eengezinswoningen en appartementen tot gezamenlijke woonvormen. Het Brand maakt deel uit van een groter project, Amsteleind, waar in totaal zo’n 3.000 woningen komen.

De aanbesteding voor Het Brand begon begin 2026. Acht partijen meldden zich aan, waarvan vier ontwikkelaars doorgingen naar de laatste ronde. De gemeente beoordeelde de plannen op verschillende aspecten, zoals visie, aanpak en financiën. Ook werden voorbeeldprojecten van de kandidaten bezocht. Uiteindelijk koos Oss voor Ballast Nedam als ontwikkelpartner.

Vervolgstappen

Na de bekendmaking geldt een bezwaartermijn van 20 dagen, die afloopt op 14 december 2026. Als er geen bezwaren worden ingediend, volgt de definitieve gunning. De gemeente en Ballast Nedam werken in 2027 samen aan een haalbaar plan voor de wijk, binnen de kaders van het eerder vastgestelde omgevingsplan. Tegen dit plan loopt nog een beroepsprocedure. De bouw van Het Brand staat gepland voor 2028.