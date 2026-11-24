De stroomstoring in Helmond die vanmiddag minder dan 100 adressen trof, is opgelost. De storing begon rond drie uur en was binnen een half uur verholpen.

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De storing ontstond onverwacht en de netbeheerder onderzoekt nog de exacte oorzaak. Het ging om een deel van postcodegebied 5704 in de gemeente Helmond. De verwachting was dat de storing tot kwart over zes zou duren, maar die bleek veel sneller te verhelpen.