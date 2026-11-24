Daan Quaars is benoemd tot gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Drimmelen. Hij begint op 1 maart 2027 en wordt verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en advisering van het college van burgemeester en wethouders.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen heeft Daan Quaars gekozen vanwege zijn strategische en verbindende kwaliteiten. Hij zal de dagelijkse leiding van de ambtelijke organisatie op zich nemen en het college adviseren vanuit een onafhankelijke positie.

Quaars heeft brede ervaring in het openbaar bestuur en het leidinggeven aan organisaties. Hij was eerder wethouder in Breda en werkte als bestuursadviseur bij de Provincie Noord-Brabant. Momenteel is hij directeur-bestuurder bij Logistics Community Brabant, een samenwerking tussen meerdere onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Bekend met Drimmelen

De gemeente Drimmelen is geen onbekend terrein voor Quaars. Eerder dit jaar speelde hij een rol als informateur en formateur bij de vorming van het huidige college. Hij brengt een netwerk in de regio mee en is vertrouwd met de cultuur en ambities van de gemeente.

Quaars volgt interim-gemeentesecretaris Nico van Mourik op. Hij kijkt uit naar de samenwerking met de medewerkers en het college om goede resultaten te behalen voor inwoners en ondernemers in Drimmelen.