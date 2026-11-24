Gezinnen met een laag inkomen kunnen tussen 21 december en 3 januari gratis Museum Klok & Peel in Asten bezoeken. Deze actie is mogelijk dankzij samenwerking tussen Stichting Leergeld en het museum, met steun van de gemeenten Asten en Someren.

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Museum Klok & Peel in Asten opent tijdens de kerstvakantie gratis zijn deuren voor gezinnen die ondersteuning krijgen via Stichting Leergeld. De actie geldt van 21 december 2026 tot en met 3 januari 2027. Alle kinderen uit het gezin mogen mee, samen met maximaal twee volwassenen.

Het museum is tijdens deze periode sfeervol aangekleed met kerstverlichting, een kerststal en versierde bomen. Kinderen kunnen deelnemen aan winterse activiteiten zoals een speurtocht, spelletjes en de Lego Experience. Daarnaast zijn er op verschillende dagen extra activiteiten, zoals schminken, een harpconcert en een ballonnenartiest.

Interactieve ontdekkingen

Bezoekers kunnen meer leren over de natuur en geschiedenis van de Peel. Nieuw dit jaar is een interactieve chatbot waarmee je vragen kunt stellen aan historische dieren zoals een wolf, oeros of mammoet. Ook zijn er verhalen te beluisteren over de geluiden van de natuur.

Het museum is dagelijks geopend van elf uur ’s ochtends tot half vijf ’s middags, behalve op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag. Gezinnen die in aanmerking komen ontvangen hierover een e-mail van Stichting Leergeld.