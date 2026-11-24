Op zaterdag 12 december organiseert KlusWijs Heusden een gratis energiespreekuur in Asten. Deskundigen geven onafhankelijk advies over isoleren, energiebesparing en subsidies, waaronder een isolatievergoeding van de gemeente tot 1.800 euro.

Gevonden voor jou

Het energiespreekuur vindt plaats bij KlusWijs Heusden in Asten. Tijdens het evenement kunnen bezoekers informatie krijgen over het verduurzamen van hun woning, energiebesparing en beschikbare subsidies. Deskundigen staan klaar om advies op maat te geven, bijvoorbeeld over isolatie en het aanvragen van vergoedingen via het Duurzaam Bouwloket.

Een belangrijk onderwerp tijdens het spreekuur is de isolatievergoeding van de gemeente Asten. Deze vergoeding kan oplopen tot 1.800 euro. Bezoekers krijgen uitleg over de voorwaarden en hoe zij een aanvraag kunnen indienen. Ook andere subsidiemogelijkheden worden besproken.

Neem je energierekening mee

Om advies op maat te krijgen, wordt aangeraden om een recente energierekening mee te nemen. Deskundigen kunnen op basis daarvan persoonlijke tips geven over energiebesparing en het verlagen van de energiekosten.

Praktische details

Het energiespreekuur is gratis en vrijblijvend. Aanmelden is niet nodig. Het vindt plaats op zaterdag 12 december van half elf tot half één ’s middags bij KlusWijs Heusden, aan Voorste Heusden 45 in Asten.