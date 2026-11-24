In Eindhoven is een waterstoring door een lekkage in de Tinelstraat en omgeving. Sinds vanochtend kun je last hebben van geen water, bruin water of lage waterdruk. Brabant Water werkt aan een oplossing en verwacht dat de storing rond vier uur 's middags is verholpen.

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De storing treft naast de Tinelstraat ook delen van de Kersbergenstraat en het Gagelbosplein. Door de lekkage kun je merken dat er geen water uit de kraan komt, dat het water bruin of troebel is, of dat de waterdruk lager is dan normaal. Brabant Water, het bedrijf dat in de regio het drinkwater levert en de leidingen beheert, is bezig om de storing te verhelpen.

De verwachting is dat het probleem rond vier uur 's middags is opgelost. Dit is echter een schatting, en de exacte tijd kan nog variëren.