Door een lekkage in de Wagnerstraat in Deurne hebben huishoudens sinds vanochtend geen water, bruin water of een lage waterdruk. Er wordt momenteel aan de storing gewerkt.

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Het waterbedrijf Brabant Water is bezig om de lekkage in de Wagnerstraat en de directe omgeving in Deurne te verhelpen. De storing begon vanochtend rond half zeven. Door de lekkage hebben bewoners mogelijk geen water, bruin water of een lage waterdruk.

Volgens een schatting van Brabant Water zou de storing rond één uur vanmiddag verholpen moeten zijn, maar dit blijft een verwachting.