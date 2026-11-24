In Etten-Leur is een waterstoring ontstaan door een lekkage in en rond de Beiaard. Sinds vanochtend heb je mogelijk geen water, bruin water of een lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water werkt aan een oplossing.

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De storing in Etten-Leur begon vanochtend om kwart over tien en wordt veroorzaakt door een lekkage. Het probleem treft een deel van de Beiaard en de directe omgeving. Bewoners kunnen merken dat er geen water uit de kraan komt, dat het water bruin of troebel is of dat de waterdruk lager is dan normaal.

Het waterbedrijf verwacht de storing om kwart voor drie vanmiddag te hebben opgelost. Tot die tijd werkt een team aan het herstel van de leiding.