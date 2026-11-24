In Mill is een waterstoring gemeld bij de Gagelweg en omgeving. Door een lekkage kun je sinds twaalf uur vanmiddag last hebben van geen water, bruin water of een lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water verwacht de storing rond twee uur vanmiddag te hebben opgelost.

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Het probleem is veroorzaakt door een lekkage in het leidingnet. Bij een lekkage stroomt water uit een kapotte leiding, wat kan zorgen voor een lagere waterdruk of bruin water. Bruin water is kraanwater dat troebel of bruin uit de kraan komt.

De storing treft de Gagelweg en directe omgeving in Mill, dat onderdeel is van de gemeente Land van Cuijk. Brabant Water, het bedrijf dat drinkwater levert en de waterleidingen beheert, werkt aan een oplossing. De eindtijd van twee uur is een schatting en kan nog wijzigen.