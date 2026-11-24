In de Prunusstraat in Oisterwijk is vanmiddag een waterleiding gesprongen. Hierdoor kun je last hebben van geen water, lage waterdruk of bruin water. Monteurs van Brabant Water zijn bezig met herstelwerkzaamheden.

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De lekkage begon rond kwart over drie vanmiddag in de Prunusstraat en de directe omgeving. Het waterbedrijf Brabant Water verwacht dat het probleem rond kwart voor acht vanavond is opgelost. Tot die tijd kun je in dit deel van Oisterwijk hinder ondervinden, zoals weinig of geen water uit de kraan of water dat bruin en troebel is.

Bij een lekkage stroomt er water uit een kapotte leiding. Monteurs werken momenteel aan een oplossing om de normale watervoorziening zo snel mogelijk te herstellen.