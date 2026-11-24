In Maarheeze is een waterstoring door een lekkage in de Grutto en omliggende straten. Sinds drie uur vanmiddag kun je mogelijk last hebben van geen water, bruin water of een lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water werkt aan een oplossing en verwacht dat de storing rond vier uur is verholpen.

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De lekkage in Maarheeze treft naast de Grutto ook straten als de Watersnip, Tureluur en Sterkselseweg. Door de storing kun je in deze straten te maken hebben met geen water, troebel of bruin water, of een lagere waterdruk dan normaal.

Het waterbedrijf Brabant Water, dat verantwoordelijk is voor het drinkwater en de leidingen in de regio, werkt aan het herstel. Ze verwachten dat de storing vandaag rond vier uur opgelost zal zijn, maar dit is een schatting.