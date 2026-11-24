Twee gemeenteraadsleden uit Heeze en een bestuurslid uit Sterksel zijn kandidaat bij de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen op 17 maart 2027.

Gevonden voor jou

Het CDA in Heeze-Leende heeft drie lokale kandidaten op de kieslijsten voor de verkiezingen van volgend jaar. Max Beerkens, fractievoorzitter en gemeenteraadslid namens het CDA, staat op plaats 23 van de provinciale lijst. Zijn collega Anton Boonen, eveneens gemeenteraadslid, staat op plaats 31. Beide kandidaten zijn geboren en getogen in Heeze.

De Provinciale Staten spelen een belangrijke rol bij besluiten over woningbouw, natuur, ruimtelijke ordening, bereikbaarheid en openbaar vervoer. De verkiezingen bieden inwoners de kans om invloed uit te oefenen op deze onderwerpen.

Kandidaat uit Sterksel

Naast de provinciale kandidaten doet Edwin Broekman uit Sterksel mee aan de waterschapsverkiezingen. Broekman is algemeen bestuurslid van de lokale CDA-afdeling. Zijn positie op de kieslijst is niet bekendgemaakt.

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor waterkwaliteit, waterbeheer, droogte en het voorkomen van wateroverlast. Ook hier kunnen inwoners hun stem laten horen tijdens de verkiezingen.

De verkiezingen voor zowel de Provinciale Staten als de waterschappen vinden eens in de vier jaar plaats. Op woensdag 17 maart 2027 kunnen inwoners stemmen voor beide bestuursorganen.