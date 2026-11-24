De rotonde Kempenweg in Oirschot wordt aangepast om de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming te vergroten. Het definitieve ontwerp en de planning worden op 1 februari gepresenteerd.

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De rotonde op de Kempenweg, waar deze kruist met de Bestseweg en de Rijkesluisstraat, krijgt een aanpassing die vooral fietsers en voetgangers moet helpen. Ook wordt het verkeer beter doorgeleid, zodat de doorstroming verbetert.

Het plan is eerder besproken tijdens een bewonersavond op 1 september 2025. Hier werd het voorlopige ontwerp gedeeld en konden omwonenden en belangstellenden hun mening geven. De gemeente heeft de reacties meegenomen in de verdere uitwerking van het project. Extra krediet is beschikbaar gesteld vanwege hogere bouwkosten, aanvullende wensen uit de omgeving en uitbreiding van de werkzaamheden.

Voorbereidingen in volle gang

De gemeente werkt samen met Haskoning en de geselecteerde aannemer aan het definitieve ontwerp. Er wordt aandacht besteed aan een goede planning en de bereikbaarheid en veiligheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Bewoners en betrokkenen worden tijdig geïnformeerd over de voortgang.

Informatiebijeenkomst gepland

Op 1 februari wordt het definitieve ontwerp en de planning gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. Direct betrokkenen krijgen in januari meer details over deze bijeenkomst. Ook wordt er een algemene uitnodiging verspreid met praktische informatie.