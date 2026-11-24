Gemert-Bakel heeft zeven nieuwe watertappunten geplaatst. Daarmee zijn er nu elf plekken in de gemeente waar je gratis drinkwater kunt tappen. De locaties zijn verspreid over verschillende dorpen.

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De gemeente Gemert-Bakel heeft onlangs zeven extra watertappunten toegevoegd. Hiermee wil de gemeente inwoners en bezoekers meer mogelijkheden bieden om onderweg hun waterfles te vullen. Dit kan handig zijn tijdens wandelingen, fietstochten of andere activiteiten.

De nieuwe tappunten zijn te vinden in Bakel, Gemert, De Mortel, De Rips, Elsendorp, Handel en Milheeze. Ze zijn geplaatst bij herkenbare plekken zoals scholen, parken en kerken. Dit brengt het totaal aantal watertappunten in de gemeente op elf.

Locaties in Gemert-Bakel

De nieuwe tappunten zijn onder andere geplaatst bij de Mariagrot aan de Julianastraat in Bakel en het Esdonks Kapelleke aan Esdonk in Gemert. Ook bij gemeenschapshuis D'n Eik aan de Meester Hertsigstraat in De Rips en bij de Sint-Willibrorduskerk in Milheeze kun je nu je waterfles vullen.

Andere locaties zijn onder meer kindcentra, een speelweide en toegangswegen. De gemeente benadrukt dat de tappunten gratis te gebruiken zijn en vooral in de warme zomermaanden van pas komen.

Met deze uitbreiding hoopt Gemert-Bakel een bijdrage te leveren aan duurzaamheid en het stimuleren van gezond drinken. De watertappunten maken het makkelijker om onderweg te kiezen voor water in plaats van andere dranken.