PSV U19 heeft dinsdagmiddag met 3-3 gelijkgespeeld tegen Real Madrid U19. De wedstrijd in de UEFA Youth League begon om vier uur en kende een spannende ruststand van 2-3 in het voordeel van de Eindhovense ploeg. M. Bro Hansen was met drie doelpunten de grote man voor PSV.

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De wedstrijd tussen Real Madrid U19 en PSV U19 eindigde in een gelijkspel, ondanks een voorsprong voor PSV bij rust. In de tweede helft scoorde F. Santamaria namens de Spanjaarden de gelijkmaker, waarmee de eindstand op 3-3 werd bepaald. PSV speelde vanaf de vijfenzestigste minuut met tien man na een rode kaart voor Jonas Colaes.

Met deze uitslag blijft Real Madrid koploper in de poule met twaalf punten, terwijl PSV op de zesde plaats staat met negen punten. De volgende wedstrijd van de Eindhovense talenten is op woensdag 9 december, thuis tegen Atlético Madrid U19.