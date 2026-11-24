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Stroomstoring in Hoogerheide: herstel verwacht rond tien uur
In Hoogerheide is sinds vanmiddag een stroomstoring. De storing begon rond tien voor drie en treft een deel van postcodegebied 4631. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten.
De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de stroomkabels in de regio, is bezig om de storing te verhelpen. Naar verwachting is de stroom rond tien uur vanavond weer terug.
De oorzaak van de storing is nog onbekend. Het gaat om een deel van Hoogerheide, een kern binnen de gemeente Woensdrecht.
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