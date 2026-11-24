In Oirschot is sinds kwart voor zeven vanavond een stroomstoring gaande. De netbeheerder verwacht dat de storing rond elf uur opgelost is. Het aantal getroffen adressen is nog onbekend.

Gevonden voor jou

De stroomstoring in Oirschot treft een deel van postcodegebied 5688. Het probleem begon om kwart voor zeven vanavond. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen, zijn bezig met herstelwerkzaamheden.

Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. De verwachting is dat de storing rond elf uur vanavond verholpen zal zijn.