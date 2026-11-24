In Veen, gemeente Altena, is sinds half acht vanavond een stroomstoring actief. De oorzaak en het aantal getroffen adressen zijn nog onbekend. Naar verwachting is de storing rond half twaalf opgelost.

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Een deel van postcodegebied 4264 in Veen heeft sinds half acht geen stroom door een storing. De netbeheerder is bezig met herstelwerkzaamheden. Er zijn nog geen details over de oorzaak of het aantal getroffen adressen.

Volgens de netbeheerder wordt verwacht dat de storing rond half twaalf vanavond is opgelost. Tot die tijd blijft het ongemak voor de getroffen bewoners bestaan.