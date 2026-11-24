Jeugdprinses Puck heeft zondag de scepter overgenomen van haar voorganger Tirza. Zij staat dit carnavalsseizoen aan het hoofd van de Piepers en Pieperinnekes.

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Het carnavalsseizoen is officieel begonnen voor de Piepers en Pieperinnekes. Jeugdprinses Tirza trad zondag voor de laatste keer op, samen met haar gevolg. Na een laatste dans op het podium droeg zij de scepter over aan haar opvolger.

Jeugdprinses Puck neemt het stokje over en wordt dit seizoen bijgestaan door een enthousiast team. Bodyguards Mex en Jop zorgen voor haar veiligheid, terwijl pages Saar en Fenna haar ondersteunen. Adjudant Rens completeert het gezelschap.

Met de benoeming van Puck is het carnavalsfeest voor de Piepers en Pieperinnekes officieel van start gegaan. Het gezelschap kijkt uit naar een feestelijke periode vol optochten, muziek en gezelligheid.