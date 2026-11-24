Prins Joeri d’n Urste heeft afgelopen zaterdag de scepter overgenomen als prins van de Pieperknallers in d’n Erpelkuul. Hij volgt Prins Patrick d’n Twidde op, die zijn laatste optreden had in 't Dorpshuus.

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Het carnavalsweekend in d’n Erpelkuul stond afgelopen zaterdag in het teken van de wisseling van de prins. Prins Patrick d’n Twidde nam afscheid met een opdracht van de auw prinsen. Hij moest hen in de zaal opzoeken en samen een shotje drinken.

Later op de avond werd Joeri Spanjers, onder de naam Prins Joeri d’n Urste, officieel benoemd tot de nieuwe prins van de Pieperknallers. Hij wordt bijgestaan door zijn adjudanten Giel Gerrits en Tijn Wijdeven. Samen zullen zij het komende carnavalsjaar leiding geven aan de festiviteiten.

De ceremonie vond plaats in 't Dorpshuus, waar de Pieperknallers traditioneel hun prins bekendmaken. De nieuwe heerser zal een belangrijke rol spelen in de organisatie van carnaval in het dorp.