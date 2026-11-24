De stroomstoring in 's-Hertogenbosch is dinsdagavond opgelost. Minder dan 100 adressen in een deel van postcodegebied 5223 zaten vanaf kwart over acht zonder stroom. De storing duurde iets meer dan een uur.

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De storing begon dinsdagavond om twintig over acht en was om half tien weer verholpen. Het ging om minder dan 100 adressen in de gemeente Den Bosch. De oorzaak van de storing is nog niet bekend, maar de netbeheerder onderzoekt wat er misging.