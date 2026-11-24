In Veghel is sinds dinsdagavond een stroomstoring gaande. De storing begon om zes minuten voor half tien en treft een deel van postcodegebied 5467. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend.

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De netbeheerder is op dit moment bezig met het verhelpen van de storing. Naar verwachting is het probleem opgelost rond half twee vannacht.

Een deel van Veghel, dat valt onder de gemeente Meierijstad, zit sinds dinsdagavond zonder stroom. Het exacte aantal getroffen adressen is nog niet bekend.