In Veghel is sinds gisteravond een stroomstoring. De netbeheerder verwacht dat het probleem vanmiddag rond drie uur is opgelost.

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De stroomstoring begon gisteren om vijf voor twaalf ’s avonds en treft een deel van postcodegebied 5467. Hoeveel adressen zonder stroom zitten, is nog niet bekend.

De netbeheerder, verantwoordelijk voor het onderhoud van kabels en leidingen, werkt aan een oplossing. De verwachting is dat de storing vandaag om drie uur ’s middags voorbij is.