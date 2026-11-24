De stroomstoring in Eindhoven is opgelost. Zo'n 25 adressen zaten sinds gisteravond zonder stroom. De storing begon om tien voor acht en werd vanmiddag om drie minuten over twaalf verholpen.

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In Eindhoven hebben minder dan 25 adressen last gehad van een stroomstoring. De storing begon gisteravond, maar is inmiddels opgelost. Het ging om een deel van postcodegebied 5651.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat de leidingen en kabels voor stroom in de regio beheert, onderzoekt wat er is misgegaan.