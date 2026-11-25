In Breda is sinds gisteravond een stroomstoring aan de gang. De storing begon om half elf en treft een deel van postcodegebied 4835. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend. De netbeheerder verwacht dat de storing rond kwart voor drie vannacht is opgelost.

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De stroomstoring in Breda begon op 24 november om half elf ’s avonds. Het gaat om een deel van postcodegebied 4835, maar hoeveel adressen precies zonder stroom zitten, is nog niet duidelijk.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor de kabels en het oplossen van storingen, werkt aan een oplossing. Naar verwachting zal de storing rond kwart voor drie vannacht verholpen zijn.