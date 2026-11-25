In Boekel is begonnen met de bouw van 36 sociale huurappartementen in nieuwbouwwijk De Burgt. Het appartementencomplex wordt gerealiseerd aan de Bernhardstraat en moet eind 2027 klaar zijn.

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De bouw van het complex aan de Bernhardstraat is onderdeel van fase 1b van nieuwbouwwijk De Burgt. Het is een van de laatste grote woningbouwprojecten in deze fase. Tijdens een bijeenkomst op dinsdag 24 november 2026 werd de start van de bouw gevierd met de onthulling van een bouwbord.

Het bouwbord werd onthuld door wethouder Kanters en Karin Priem, directeur-bestuurder van woningcorporatie PeelrandWonen. Dit markeerde de symbolische start van het project, dat moet bijdragen aan het vergroten van het aanbod van betaalbare huurwoningen in de gemeente Boekel.

Groene omgeving

Het appartementencomplex komt te liggen in een groene omgeving. De woningen zijn bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning. De oplevering van het gebouw staat gepland voor eind 2027.

Met deze bouw wordt een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van De Burgt. De nieuwbouwwijk in Boekel groeit gestaag en nadert met dit project het afronden van fase 1.