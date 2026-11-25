In de Ettingstraat en omgeving in Roosendaal is een waterstoring opgelost. Het waterbedrijf Brabant Water adviseert echter om kraanwater eerst te koken voordat je het drinkt of gebruikt om mee te koken.

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De storing begon vanochtend rond kwart over zeven en werd veroorzaakt door een lekkage. Inwoners in de Ettingstraat en omliggende straten konden daardoor last hebben van geen water, bruin water of een lage waterdruk.

Hoewel de storing inmiddels is verholpen, blijft het kookadvies van kracht. Dit betekent dat je het kraanwater moet koken voordat je het drinkt of gebruikt voor het bereiden van eten.